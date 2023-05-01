الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيةعصر اليوم الاثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 96500 و96800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين في الأول من أيار، ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.