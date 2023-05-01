نائب سابق يسأل: بأي حق تفعل مؤسسة كهرباء لبنان هذا الأمر؟

غرد النائب السابق محمد الحجار عبر "تويتر": "في عيد العمل اليوم أسأل مع الغالبية المقهورة في وطني العالقين بين مطرقة التعرفة الجديدة للكهرباء والمولد، بأي حق تقدم مؤسسة كهرباء لبنان على رفع الرسوم الثابتة في التعرفة المستحق فقط على أساس 24 ساعة تغذية بالتيار بينما لا تتعدى يوميا ال4 ساعات؟ فليدفع الرسم نسبة لهذه التغذية".

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