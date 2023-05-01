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لبنان

"التوحيد العربي": لا تتقدم أمة الا بسواعد عمالها الأبرار

Lebanon 24
01-05-2023 | 10:29
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أكد "حزب التوحيد العربي"، في بيان بمناسبة عيد العمال، أن "حجر الأساس لبناء الأوطان هم العمال".
 
وقال: "تحيّة إلى العمّال الذين يشكلون حجر الأساس في بناء المجتمع والوطن، ويساهمون في حركة البناء والتطوّر والتنمية، ويواجهون ضغوطات الحياة وتحدياتها في هذا الزمن الصعب، فالعمل هو السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الشاملة ومواكبة التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر فلا تتقدم أمة الا بسواعد وجهد وعرق عمالها الأبرار".
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وجدد الحزب وقوفه "الى جانب كل العاملين"، متمنياً لهم "عيدا يليق بتضحياتهم من خلال دولة مواطنة ومؤسسات تحقق العدالة الاجتماعية لكل القطاعات التي تحمي الانسان العامل ليحظى بحياة كريمة تليق بهم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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