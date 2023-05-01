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لبنان

حريق كبير في الضاحية الجنوبية!

Lebanon 24
01-05-2023 | 10:32
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اندلع حريق كبير في منشرة على اوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتعمل فرق من الدفاع المدني على اخماد الحريق.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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