تصريح جديد.. ماذا قال وزير الأشغال عن المرافئ اللبنانية؟

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في بيان، أنّ "المشاركة في ورشة جامعة الدول العربية في القاهرة حول إعداد دراسة لتطوير وترابط الموانئ والمرافئ العربية تقع ضمن رؤيتنا: أولاً للمكانة والدور والخصوصية التي تتمتع بها المرافئ اللبنانية، وثانياً لواقع المتغيرات السياسية والجيوسياسية الإقليمية والدولية وأثرها على النقل البحري وخطوطه العالمية".

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