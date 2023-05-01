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لبنان

لبنان يُسجل إنجازاً مهماً على صعيد العالم.. ما حصل رائعٌ جداً!

Lebanon 24
01-05-2023 | 12:02
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أقيم في مركز الصفدي الثقافي في الفيحاء طرابلس، مهرجان الإبداع والإبتكار اللبناني لتسجيل رقم قياسي عالمي للبنان في الذكاء الإصطناعي والروبوت، بمشاركة 310 مشتركين أنجزوا 155 روبوتا من تجميع وبرمجة لرفع العلم اللبناني، برعاية نقابة تكنولوجيا التربية والهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، وإشراف وتنظيم مؤسسة تريبولي روبوتكس التربوية.
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وتخلل المهرجان تسجيل أبطال لبنان للرقم القياسي العالمي، تبعه حفل جامع لإعلان وتدوين هذا الإنجاز الوطني الكبير، بالإضافة إلى منح المشتركين ميداليات وشهادات من منظمة الـ"ELITE WORLD RECORDS"، وتكريم كل من ساهم في انجاح هذا الحدث التاريخي.
 
وشددت الكلمات التي ألقيت على أهمية التحدي الذي أقيم من مدينة العلماء الفيحاء طرابلس.

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