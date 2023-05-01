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لبنان

خبرٌ طارئ يهمّكم عن "الدولار الجُمركي".. هذه تفاصيله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2023 | 12:08
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علِم "لبنان24" أنّ إدارة الجمارك لم تتلقَّ حتى الآن أيّ قرارات من مصرف لبنان ووزارة المالية بشأن اعتماد سعرٍ جديد للدولار الجُمركي غير السعر القائم حالياً والذي يُناهز الـ60 ألف ليرة لبنانية.
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ولفتت مصادر في "الجمارك" إلى أنه من المفترض أن تتلقى الإدارة ما يُعرف بـ"المتوسّطات الشهرية" من مصرف لبنان للعمل على أساسها وإدخالها إلى النظام الإلكتروني، إلا أنَّ هذا الأمر لم يحصل حتى الآن.
وأكدت المصادر أنّ آخر جدولٍ ورد إلى الجمارك بشأن "المتوسّطات الشهرية" كان محصوراً بالمدة التي تتراوح بين 18 نيسان و 30 نيسان الماضي حصراً، وأضافت: "من المتوقع أن يبادر البنك المركزي ووزارة المالية لإصدار جدول جديد خلال الأيّام المقبلة وربط الدولار الجُمركي بمنصة صيرفة كما تم الإعلان سابقاً". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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