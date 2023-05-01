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لبنان

إنخفاض إضافي ملحوظ.. على أي تسعيرة أقفل الدولار؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 13:25
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واصل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضه، مساء اليوم، وسجل تسعيرة تتراوح ما بين 95500 و95800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 96500 و96800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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