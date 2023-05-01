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لبنان

أبو فاعور التقى ميقاتي لبحث التعويضات على المزارعين بعد أضرار الأمطار

Lebanon 24
01-05-2023 | 13:24
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أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنه التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجرى البحث في قضية التعويضات على مزارعي البقاع ممن تضررت حقولهم المزروعة بالقمح العلفي والشعير جراء الأمطار الغزيرة وحبات البرد التي تساقطت قبل أمس.
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وأشار أبو فاعور إلى أن "الرئيس ميقاتي وعد بتكليف الجيش بمسح الأضرار والنظر في الأمر من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الوزراء".
 
 
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