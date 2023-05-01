Advertisement

لبنان

بحثٌ في ملف الرئاسة.. بو صعب يلتقي شيا في الرابية

Lebanon 24
01-05-2023 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1062425-638185697826359239.jpg
Doc-P-1062425-638185697826359239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد ظهر اليوم، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في منزله بالرابية، وبحث الطرفان في مجمل الأوضاع العامة.

كما تطرق النقاش، بحسب بيان، الى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لجهة الاستحقاقات الراهنة، وفي مقدمها الملف الرئاسي، وكان تشديد على "ضرورة ايجاد مخارج للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2023-05-01
16:31 | 2023-05-01
15:36 | 2023-05-01
15:08 | 2023-05-01
14:45 | 2023-05-01
13:52 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website