بحثٌ في ملف الرئاسة.. بو صعب يلتقي شيا في الرابية

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد ظهر اليوم، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في منزله بالرابية، وبحث الطرفان في مجمل الأوضاع العامة.



كما تطرق النقاش، بحسب بيان، الى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لجهة الاستحقاقات الراهنة، وفي مقدمها الملف الرئاسي، وكان تشديد على "ضرورة ايجاد مخارج للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية".

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