بيرم: للابتعاد عن النكايات وخيارنا الدولة والمؤسسات

أقيم احتفال في طرابلس لمناسبة عيد العمال، بدعوة من رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، وحضور فاعليات ومهتمين.



وألقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم كلمة أعرب فيها عن سروره للمشاركة في احتفال الأول من أيار في طرابلس لإحياء عيد العمال، وقال: "نحتفل اليوم بهذه المناسبة التي لها قدسية، ونحن هنا لنتحدث من القلب، فعندما جئنا الى الوزارة جئنا من طبقة الناس من طبقة الموجوعين، وأن جزءاً من مقياس الوطنية ان تبذل ما لديك بل اغلى ما لديك، وان يبذل الإنسان نفسه من أجل الآخرين، فمعيار من أهم معايير الوطنية ان تقدم نفسك وروحك وخيرة شبابك من أجل عزة لبنان".

Advertisement وألقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم كلمة أعرب فيها عن سروره للمشاركة في احتفال الأول من أيار في طرابلس لإحياء عيد العمال، وقال: "نحتفل اليوم بهذه المناسبة التي لها قدسية، ونحن هنا لنتحدث من القلب، فعندما جئنا الى الوزارة جئنا من طبقة الناس من طبقة الموجوعين، وأن جزءاً من مقياس الوطنية ان تبذل ما لديك بل اغلى ما لديك، وان يبذل الإنسان نفسه من أجل الآخرين، فمعيار من أهم معايير الوطنية ان تقدم نفسك وروحك وخيرة شبابك من أجل عزة لبنان".

وأردف بيرم: "نحن شكلنا لجنة المؤشر مع الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل، ونحن شكلنا اللجنة بعد توقف منذ العام 2015 وكانت آخر مخرجاتها سنة الـ2012 وعقدنا في سنة ونصف خمسة عشر اجتماعاً وأقرينا زيادات وأعرف أنها غير كافية، ولكن أهمية هذه الزيادات اولا كان هناك خمسون بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون للضمان، والقسم الذي كان يصرح للضمان كان يصرح تحت التسعمئة الف ليرة، ما فعلناه منذ أيام أننا جعلنا الحد الأدنى 9 ملايين، وهو غير كاف، ولكن أهمية ذلك أنني جعلت مئة بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون تحت التسع ملايين، يعني أنك اذا خرجت من عملك تكون التسع ملايين قد دخلت في صلب راتبك، يعني حميتك في تعويض نهاية الخدمة". وأردف بيرم: "نحن شكلنا لجنة المؤشر مع الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل، ونحن شكلنا اللجنة بعد توقف منذ العام 2015 وكانت آخر مخرجاتها سنة الـ2012 وعقدنا في سنة ونصف خمسة عشر اجتماعاً وأقرينا زيادات وأعرف أنها غير كافية، ولكن أهمية هذه الزيادات اولا كان هناك خمسون بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون للضمان، والقسم الذي كان يصرح للضمان كان يصرح تحت التسعمئة الف ليرة، ما فعلناه منذ أيام أننا جعلنا الحد الأدنى 9 ملايين، وهو غير كاف، ولكن أهمية ذلك أنني جعلت مئة بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون تحت التسع ملايين، يعني أنك اذا خرجت من عملك تكون التسع ملايين قد دخلت في صلب راتبك، يعني حميتك في تعويض نهاية الخدمة".

وقال: "من جهتي اتعهد لكم بما يمكنني القيام به بموجب تحقيق الغاية، وانا عملت ضمن معايير ما لا يدرك كله لا يترك جله. ونراكم خطوة بعد خطوة بعيداً عن النكايات شبعنا من هذه النكايات في هذا البلد، شبعنا من التحدي، فلبنان يريد تعاون كل أبنائه، وخيارنا الدولة والمؤسسات، ولا بديل عن الدولة التي تجمعنا معاً".