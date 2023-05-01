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لبنان

"التيار" يُعلن.. هل طلب باسيل لقاء مع نصرالله؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 13:43
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نفى "التيّار الوطني الحر" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الإثنين، ما ورد في بعض وسائل الإعلام مؤخراً عن ملف العلاقة بينه وبين "حزب الله".
وأكد التيار أن العلاقة مع الحزب "غير مقطوعة"، موضحاً أنّ رئيسه النائب جبران باسيل لم يطلب موعداً للقاء الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وأضاف: "كذلك، فإنّ باسيل لم يعتد طلب الإذن من أحد لزيارة أي منطقة لبنانية".
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وكانت قناة الـ"MTV" ذكرت اليوم أنّ باسيل اتصلَ منذُ نحو شهر بحزب الله طالباً لقاء نصرالله، إلا أنّ الجواب جاءه بالرفض بطريقة لائقة بحيث قيل له "أهلا وسهلا يمكنك لقاء الحاج وفيق صفا".
 
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