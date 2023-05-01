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لبنان

خطوة مُفاجئة تخصّ الدولار من الصرافين.. ماذا حصل قبل ساعات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2023 | 13:52
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ صرافين في السوق الموازية، عمدوا خلال السَّاعات الماضية إلى إبلاغ المواطنين بأنّ سعر الدولار سينخفض قريباً جداً وذلك بناءً لإشارات وردت إليهم مؤخراً من كبار التجار في السوق.
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وأوضحت المصادر أنّ هذا الأمر حصلَ ضمن أكثر من منطقة، فيما روّج صرافون أيضاً معلومات تشير إلى أن هناك خطوة مرتقبة لمصرف لبنان ستحصلُ قريباً في ما خصّ الدولار.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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