خطوة مُفاجئة تخصّ الدولار من الصرافين.. ماذا حصل قبل ساعات؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ صرافين في السوق الموازية، عمدوا خلال السَّاعات الماضية إلى إبلاغ المواطنين بأنّ سعر الدولار سينخفض قريباً جداً وذلك بناءً لإشارات وردت إليهم مؤخراً من كبار التجار في السوق.

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