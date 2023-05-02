تمام بليق "راجع" وبقوّة.. برنامجٌ جديد قيد التحضير!

بعد سلسلة من أعماله المُثيرة للجدل التي عُرضت عبر شاشة قناة "الجديد"، كشف الإعلامي تمام بليق عبر "لبنان24" استعدادهُ لإطلاق برنامج جديدٍ قريباً يحملُ بصمة جديدة في مضمونه، سواء من خلال الشخصيات التي سيستضيفها أو المواضيع التي سيتناولها.

Advertisement

وفي حديثٍ خاص، لفت بليق إلى أنه في ظلّ التحضيرات القائمة بشأن البرنامج الجديد، فإنه سيركز حالياً على قضاء وقتٍ مع عائلته خلال العطلة الصيفية، حيثُ ستكون له جولات خارج لبنان برفقة زوجته ميرا وابنيه كالين وكريم.

وعن عمله الجديد، يلفتً بليق إلى أنَّ مضمونه سيكون لافتاً ولن يكون عادياً، مؤكداً أن "برامجه لا تكون من أجل تعبئة الهواء فقط بل من أجل كشف جوانب أساسية عن شخصيات عديدة ستُجرى حوارات معها".

ورداً على سؤال عن موقفه من الإنتقادات التي تطالهُ بسبب برامجه، قال بليق: "عم ينتقدوني إيه بس أكيد ناطريني لطلّ عالشاشة.. كتار بقولو وينو تمام وترك وغايب.. وإذ برجع بطُل بعمل جديد أقوى من اللي قبله، وهيدا هو التميّز بحد ذاته".

كذلك، فقد لفت بليق إلى أنَّ برنامج سيكون متنوعاً، إذ سيضمّ ضيوفاً من مختلف المجالات، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه على جعلِ التميز قائماً وبقوة مثل كل مرّة، وطبعاً عبر شاشة "الجديد".