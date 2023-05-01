إتصالٌ مشبوه عن جثة في البقاع يثير بلبلة.. ما جرى غير متوقع داخل "حديقة"!

شهدت بلدة أبلح، مساء اليوم الإثنين، بلبلة بسبب جسمٍ مشبوه تمّ العثور عليها داخل حديقة ضمن البلدة.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإن عناصر الدفاع المدني تلقوا اتصالاً يفيد بوجود جثة لطفلٍ حديث الولادة داخل الحديقة. وعلى الفور، توجهت العناصر إلى هناك، ليتبين أنه ما من جثة في المكان بل جسمٌ مشبوه لم يستطع أحد الإقتراب منه للتعرف عليه خوفاً من أن يكون متفجرة أو عبوة ناسفة.