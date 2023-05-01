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لبنان

يومٌ "أمني" في طرابلس.. مداهمات وتوقيفات لشعبة "المعلومات" و "المخابرات"

Lebanon 24
01-05-2023 | 15:36
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نفذت القوى الأمنية، اليوم الإثنين، سلسلة مداهمات في طرابلس لتوقيف عددٍ من المطلوبين، وذلك في إطار السّعي الدائم لضبط الأمن والنظام.
ومساء، دهمت دوريّة من القوّة الضاربة في شعبة المعلومات منازل عددٍ من المطلوبين في منطقة القبّة - طرابلس، ما أسفر عن توقيف عدد منهم أبرزهم "م.ب." و "ع.ر." و "م.ح." لقيامهم بأعمال سرقة وسلب بقوّة السلاح ولإقدامهم على كسر وخلع وسرقة أحد المنازل خارج طرابلس.
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ووفقاً للمصادر، فقد عُثر بحوزة الموقوفين على كميّة من المخدرات، وجرى تحويلهم إلى القضاء المُختص للتحقيق معهم.
كذلك، نفذت قوة من الجيش عملية دهمٍ داخل "بورة" لجمع الحديد في المدينة، وتمكنت من توقيف شخصين وضبط كمية من المخدرات.
مع هذا، فقد أفيد أيضاً عن تعرّض المدعو "محمود.م." (سوري الجنسية) لعملية سرقة على أوتوستراد المنية من قبل مجهولين، وقد لفتت المعلومات إلى أن الضحية تعرّض أيضاً لطعنة بالسكين قبل إلقائه على الطريق البحري بالقرب من عرمان. 
 
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