إستياء واضح.. نائبان يستنكران غياب لبنان عن إجتماع الأردن الذي بحث ملف النازحين

استغرب النائب وائل أبو فاعور غياب لبنان الرسمي عن الإجتماعات العربية وآخرها اجتماع الأردن الذي عُقد اليوم والذي كان أحد أبرز محاوره عودة النازحين.

وفي بيانٍ له، قال أبو فاعور: " تقوم القيامة في بيروت حول موضوع النازحين ونزيد انقساماتنا انقساماً ويغيب لبنان الرسمي عن الاجتماعات العربية وآخرها اجتماع الاردن اليوم الذي أحد أبرز محاوره عودة النازحين. هل هذا دليل جدية ومسؤولية في معالجة الازمة؟!".

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بدوره، غرد النائب إيهاب مطر عبر "تويتر" قائلاً: "الاجتماع العربي في الاردن وبحثه في موضوع اللاجئين السوريين خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المؤسف حال لبنان الذي وصل اليه، وهو الذي يستضيف عدداً كبيرا من اللاجئين، بسبب المماحكات والسياسات الشعبوية غير المسؤولة لمعظم القوى السياسية".