21
o
بيروت
22
o
طرابلس
28
o
صور
23
o
جبيل
10
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إجتماع عمّان بغياب لبنان وحضور سوريا: العودة الطوعية للّاجئين أولويّة
Lebanon 24
01-05-2023
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
لبنان الغارق منذ أسابيع عدّة في جدل واسع فجّرته أزمة النزوح السوري، التي قسّمت أبناءه بين مؤيّد لعودة النازحين إلى بلادهم، ومعارض اها. كان غيابه لافتاً عن الاجتماع التشاوري الذي استضافته عمّان، وانتهى الى التأكيد على أنّ "العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولويّة قصوى ويجب اتّخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، وفق إجراءات محدّدة وإطار زمني واضح".
Advertisement
لقاء عمّان التّشاوري الذي شارك فيه وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا، جاء استكمالاً لاجتماعات عربية وخليجية سابقة ناقشت سبل عودة دمشق الى الجامعة العربية بعد سنوات من عزلها، وهو طالب ببلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب و"إنهاء وجود المنظمات الإرهابية في سوريا"، والتعاون لمكافحة "عمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار".
وفي هذا الاطار كتبت" النهار": ان طرح ازمة النازحين السوريين امس في اجتماع عمان الخماسي في غياب لبنان البلد المعني اكثر من سواه بهذه الازمة الخطيرة التي تهدده في العمق ترك الكثير من التساؤلات الى متى يستمر هذا الغياب القاتل للبنان عن مطابخ الإقليم التي ترسم المصائر ؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة مُفاجئة تخصّ الدولار من الصرافين.. ماذا حصل قبل ساعات؟
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة تخصّ الدولار من الصرافين.. ماذا حصل قبل ساعات؟
13:52 | 2023-05-01
01/05/2023 01:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
01:45 | 2023-05-02
02/05/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
01:30 | 2023-05-02
02/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمّكم عن "الدولار الجُمركي".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمّكم عن "الدولار الجُمركي".. هذه تفاصيله
12:08 | 2023-05-01
01/05/2023 12:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تضع إعجاباً على منشور يسيء لنادين نجيم.. كيف ردّت الأخيرة؟
Lebanon 24
سيرين عبد النور تضع إعجاباً على منشور يسيء لنادين نجيم.. كيف ردّت الأخيرة؟
16:33 | 2023-05-01
01/05/2023 04:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-05-02
الملف اللبناني: هل تقدّم على سائر الملفات؟
11:12 | 2023-05-02
ميقاتي يلتقي وفداً من اللبنانيين العائدين من السودان وآخر من هيئة "علماء المسلمين"
10:55 | 2023-05-02
البيسري عرض مع فرونتسكا ملفات ذات اهتمام مشترك ومع شرف الدين موضوع النازحين
10:52 | 2023-05-02
ماريا مفقودة... غادرت منزل أهلها منذ أيّام ولم تعدّ
10:38 | 2023-05-02
الحلبي ترأس اجتماعا تربويا.. ممثل اليونيسف: القيم أسهمت في إبقاء لبنان صامدا في وجه الأزمات
10:32 | 2023-05-02
إليكم تعرفة المولدات الخاصة عن شهر نيسان
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
02/05/2023 18:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
02/05/2023 18:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
02/05/2023 18:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact