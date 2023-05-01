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لبنان

إجتماع عمّان بغياب لبنان وحضور سوريا: العودة الطوعية للّاجئين أولويّة

Lebanon 24
01-05-2023 | 23:08
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لبنان الغارق منذ أسابيع عدّة في جدل واسع فجّرته أزمة النزوح السوري، التي قسّمت أبناءه بين مؤيّد لعودة النازحين إلى بلادهم، ومعارض اها. كان غيابه لافتاً عن الاجتماع التشاوري الذي استضافته عمّان، وانتهى الى التأكيد على أنّ "العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولويّة قصوى ويجب اتّخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، وفق إجراءات محدّدة وإطار زمني واضح".
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لقاء عمّان التّشاوري الذي شارك فيه وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا، جاء استكمالاً لاجتماعات عربية وخليجية سابقة ناقشت سبل عودة دمشق الى الجامعة العربية بعد سنوات من عزلها، وهو طالب ببلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب و"إنهاء وجود المنظمات الإرهابية في سوريا"، والتعاون لمكافحة "عمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار".
وفي هذا الاطار كتبت" النهار": ان طرح ازمة النازحين السوريين امس في اجتماع عمان الخماسي في غياب لبنان البلد المعني اكثر من سواه بهذه الازمة الخطيرة التي تهدده في العمق ترك الكثير من التساؤلات الى متى يستمر هذا الغياب القاتل للبنان عن مطابخ الإقليم التي ترسم المصائر ؟
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