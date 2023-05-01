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لبنان

الولايات المتحدة للقيادات اللبنانية: لعدم وضع المصالح الشخصية فوق مصالح الشعب

Lebanon 24
01-05-2023 | 23:45
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حثت الولايات المتحدة الأميركية البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للجمهورية، بعد مرور ستة أشهر على شغور المنصب الأول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو القيادات السياسية في لبنان للتحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته".
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وأضاف: "على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم".

كما أعرب ميلر في البيان عن "اعتقاد الولايات المتحدة بأن لبنان يحتاج إلى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية على رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي".

وأكد ميلر في البيان أن "الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان وليس المجتمع الدولي".

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