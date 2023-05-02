حفرة أودت بحياته.. ماذا حصل مع "أنور" في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب أنور عبدالله الحلبي توفي متأثراً بجراحه اثر تعرضه منذ ايام لحادث سقوط بحفرة وهو على متن دراجته النارية على طريق الميناء بالقرب من مسجد السلام.



ويذكر ان الشاب من سكان منطقة ابي سمراء طرابلس.

Advertisement