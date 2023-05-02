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لبنان

حفرة أودت بحياته.. ماذا حصل مع "أنور" في طرابلس؟

Lebanon 24
02-05-2023 | 00:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب أنور عبدالله الحلبي توفي متأثراً بجراحه اثر تعرضه منذ ايام لحادث سقوط بحفرة وهو على متن دراجته النارية على طريق الميناء بالقرب من مسجد السلام.

ويذكر ان الشاب من سكان منطقة ابي سمراء طرابلس.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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