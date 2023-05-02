تحركات رئاسية معارضة لقطع الطريق على فرنجية

Advertisement

إستقر المشهد السياسي الرئاسي حتى الان على إصرار حزب الله وحلفائه على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في مقابل عدم وضوح في الموقف او الترشيحات لدى الفريق المعارض.ولكن، يبدو، بحسب آخر المعطيات، أن اكثر من جهة سياسية معارضة تتحضر للقيام بخطوة رئاسية من اجل كسر الجمود الحاصل ولاحداث توازن على الساحة السياسية لمنع حزب الله من القول انه لا وجود لمرشح اخر غير مرشحه..وتقول المصادر المتابعة "إن الوصول الى مرشح واحد للمعارضة لم يعد واردا وكل البحث اليوم هو عن التحرك لقطع الطريق بشكل او بآخر على فرنجية".وتوقع "أن تشهد الايام المقبلة ترجمة هذه التحركات".حكوميا، من المتوقع أن يستأنف هذا الاسبوع عقد اجتماعات وزارية بهدف معالجة الملفات المتعلقة بالمطار والمالية العامة، فيما تجري متابعة حكومية وامنية للمقررات المتخذة في ملف النازحين السوريين.