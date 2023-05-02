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لبنان

تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-05-2023 | 01:30
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أعرب أحد الوزراء عن استيائهِ الشديد من وضع الأسعار في المطاعم، معتبراً أنَّ ما يجري غير مقبولٍ أبداً لناحية الغلاء الفاحش.
وتبين أن هذا الوزير تلاسنَ مع صاحب مطعمٍ زاره مؤخراً، قائلاً له: "الحساب جايي"، وذلك بسبب الأسعار الخيالية التي فرضها على الزبائن.
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ومن المُرتقب أن يُجري الوزير المذكور اتصالاتٍ مع أحد زملائه الوزراء لمتابعة موضوع المطاعم والتسعير فيها وذلك من أجل ضبط الوضع ومنع إستغلال المواطنين والمغتربين على حدّ سواء.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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