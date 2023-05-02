3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟

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بعد انتهاء عطلة عيد العمال، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أن هناك 3 خطوات منتظر أن يتخذها مصرف لبنان قريباً، وهي:1- إصدار بيانٍ يُمدّد من خلاله العمل بالتعميم رقم 161 المرتبط بمنصة "صيرفة" والرواتب.2- إصدار تعميم جديد خاص يُحدّد خلاله سعر الدولار الجُمركي الجديد.أما الخطوة الثالثة، فتقول عنها المصادر إنها "مرتبطة بالمصارف لناحية الطلب منها الإستمرار بدفع طلبات صيرفة التي قدّمها مواطنون في وقتٍ سابق، ما يعني استمراراً لعملية ضخ الدولار في السوق".