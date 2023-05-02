21
o
بيروت
22
o
طرابلس
28
o
صور
23
o
جبيل
10
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فرنسا تتجاهل الرفض المسيحي لفرنجية وموقف المنظمات الدولية تخطّى المعقول!
رندى الأسمر Randa al asmar
|
Lebanon 24
02-05-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا جديد فرنسياً، ولا مبادرات رئاسية جديدة في انتظار القبول بسليمان فرنجية رئيساً ونواف سلام رئيساً للحكومة. لكن هذه "الخلطة" غير مقبولة لا مسيحياً (في الداخل) ولا سعودياً، طالما أن "حزب الله" هو المتمسك بفرنجية، ما يعني ألا انتخابات رئاسية في الوقت المنظور. وينفي مصدر ديبلوماسي فرنسي ما يشاع عن قبول سعودي بفرنجية أو تغيير المملكة موقفها إيجاباً تجاهه، نتيجة الاتفاق السعودي – الايراني، إذ ان هذا الأخير هدفه وانعكاسه الأساسي على الملف اليمني وليس على لبنان. كما ينفي أن تكون زيارة وزير الخارجية الايراني الى لبنان ستؤثر ايجاباً على الانتخابات الرئاسية وتحديداً دعماً لفرنجية طالما ان الاعتراض عليه ما زال كبيراً. وينتقد المصدر الموقف الفرنسي "الذي يتخطى المسيحيين في لبنان ودورهم، معتبراً أن فرنسا التي لطالما كانت الام الحنون للمسيحيين تتخطاهم، إذ انها تعمل على تأمين مصالحها الاقتصادية عبر تواصلها وتنسيقها مع الحزب، غير آبهة بمصالح اللبنانيين".
Advertisement
في السياق، يحال السفير المكلف المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان على التقاعد الأسبوع المقبل ولن يتم تعيين بديل منه، وهذا يعني ان لا مشاريع للبنان في انتظار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، وقبله انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات. مما يعني ان الملف الرئاسي مؤجل.
في المقابل، يتصدّر ملف النازحين السوريين الواجهة، وثمة من يربطه بالملف الرئاسي. علماً أن ممارسات النازحين "تخطّت المعقول"، وكذلك مواقف المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وفق رأي أكثر من جهة داخلية، وخصوصاً بعد الكشف عن دخول أكثر من ألفي نازح في الفترة الأخيرة، مع تخوّف أن يكون الهدف عملاً أمنياً. ويقول مصدر متابع أن المطالبات اللبنانية بعودة النازحين ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، إذ ان ثمة أماكن كثيرة في سوريا آمنة، يمكن أنشاء مخيمات يستطيعون العودة اليها وتقديم مساعدات لهم في الداخل السوري. وينفي المصدر أن يكون لبنان هو من يبتز المجتمع الدولي في ملف النازحين عبر التهديد بترحيلهم الى أوروبا تحديداً، ويرى أن المجتمع الدولي هو من يمارس عملية الابتزاز تجاه لبنان.
توازياً، يكشف مصدر ديبلوماسي ألا تغيير في الموقف الأوروبي من أزمة النزوح، مع ما يعانيه لبنان نتيجة وجود مليوني سوري على الأراضي اللبنانية، ورغم موقف الحكومة اللبنانية بعد الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي لبحث تداعيات الملف والقرارات التي اتخذت في الاجتماع. ويقول المصدر ان المقاربة الأوروبية تقضي بأن يتوقف النظام السوري عن زج العائدين، وتحديداً المعارضين منهم في السجون وعدم تجنيدهم، وأن يتوقف عن تصنيع المخدرات وتصديرها الى الدول المجاورة، ولهذا الغرض فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 25 شخصاً (5 منهم من عائلة الأسد) و8 منظمات، والتوقف عن سرقة المساعدات الانسانية التي ترسل الى السوريين، اضافة الى القيام بمسار سياسي فعلي في سياق القرار 2254. وهذا ما سمعه معظم النواب والمسؤولين الذين زاروا الاتحاد الاوروبي في الفترة الأخيرة. ويؤكد المصدر أن حلّ ملف النازحين السوريين مرتبط بالحل السياسي في سوريا. وفي انتظار ذلك الوقت، فلنرى إلامَ سيؤدي التقارب الخليجي – السوري، والتقارب التركي – السوري على مجمل القضية السورية من ثم على لبنان.
ويقول المصدر أن في رأي الأوروبيين أنه على لبنان، وبدلاً من أن "يتلهى" بالنازحين أن يقوم بتشريع القوانين الضرورية المتعلقة بالإصلاح والتعافي الاقتصادي، احترام الدستور عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد كي يحصل على المساعدات التي تجنّبه الانزلاق أكثر فأكثر في مستنقع الفقر والإفلاس.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة مُفاجئة تخصّ الدولار من الصرافين.. ماذا حصل قبل ساعات؟
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة تخصّ الدولار من الصرافين.. ماذا حصل قبل ساعات؟
13:52 | 2023-05-01
01/05/2023 01:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
01:45 | 2023-05-02
02/05/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
01:30 | 2023-05-02
02/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمّكم عن "الدولار الجُمركي".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ طارئ يهمّكم عن "الدولار الجُمركي".. هذه تفاصيله
12:08 | 2023-05-01
01/05/2023 12:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تضع إعجاباً على منشور يسيء لنادين نجيم.. كيف ردّت الأخيرة؟
Lebanon 24
سيرين عبد النور تضع إعجاباً على منشور يسيء لنادين نجيم.. كيف ردّت الأخيرة؟
16:33 | 2023-05-01
01/05/2023 04:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
رندى الأسمر Randa al asmar
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-05-02
الملف اللبناني: هل تقدّم على سائر الملفات؟
11:12 | 2023-05-02
ميقاتي يلتقي وفداً من اللبنانيين العائدين من السودان وآخر من هيئة "علماء المسلمين"
10:55 | 2023-05-02
البيسري عرض مع فرونتسكا ملفات ذات اهتمام مشترك ومع شرف الدين موضوع النازحين
10:52 | 2023-05-02
ماريا مفقودة... غادرت منزل أهلها منذ أيّام ولم تعدّ
10:38 | 2023-05-02
الحلبي ترأس اجتماعا تربويا.. ممثل اليونيسف: القيم أسهمت في إبقاء لبنان صامدا في وجه الأزمات
10:32 | 2023-05-02
إليكم تعرفة المولدات الخاصة عن شهر نيسان
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
02/05/2023 18:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
02/05/2023 18:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
02/05/2023 18:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact