عملية أمنية في الشمال تنتهي بإلقاء القبض على أهم تجار المخدرات!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من مكتب مكافحة المخدرات في الشمال تمكنت من القاء القبض صباح اليوم على مطلوبين في منطقة الشلفة ابي سمراء - طرابلس واقتيادهم الى التحقيق.



ويذكر ان الموقوفين هم من اهم تجار المخدرات في الشمال وتم مداهمتهم في منازلهم وتوقيفهم.

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