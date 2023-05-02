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لبنان
عملية أمنية في الشمال تنتهي بإلقاء القبض على أهم تجار المخدرات!
Lebanon 24
02-05-2023
|
01:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من مكتب مكافحة المخدرات في الشمال تمكنت من القاء القبض صباح اليوم على مطلوبين في منطقة الشلفة ابي سمراء - طرابلس واقتيادهم الى التحقيق.
ويذكر ان الموقوفين هم من اهم تجار المخدرات في الشمال وتم مداهمتهم في منازلهم وتوقيفهم.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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