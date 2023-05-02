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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وطيران ليلي في عدد من المناطق

Lebanon 24
02-05-2023 | 01:30
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أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستقوم اليوم اعتباراً من الساعة 8.00 وحتى الإنتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
 
 
وفي بيان آخر، أعلنت قيادة الجيش أن وحدة ن الجيش ستقوم بتاريخ ٢، ٣، ٤، ٩، ١٠ و٢٠٢٣/٥/١١ اعتباراً من الساعة ٧.٠٠ ولغاية الساعة ١٦.٠٠ بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور يتخللها استعمال ذخيرة حيّة.
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كما وأعلن الجيش أن القوات الجوية ستقوم بتاريخ ٢، ٣ و٢٠٢٣/٥/٤ اعتباراً من الساعة ١٩.٥٠ ولغاية الساعة ٢٤.٠٠ من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالإنتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، والقليعات.
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