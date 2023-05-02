الجيش: تمارين تدريبية وطيران ليلي في عدد من المناطق

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستقوم اليوم اعتباراً من الساعة 8.00 وحتى الإنتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

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كما وأعلن الجيش أن القوات الجوية ستقوم بتاريخ ٢، ٣ و٢٠٢٣/٥/٤ اعتباراً من الساعة ١٩.٥٠ ولغاية الساعة ٢٤.٠٠ من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالإنتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، والقليعات.

وفي بيان آخر، أعلنت قيادة الجيش أن وحدة ن الجيش ستقوم بتاريخ ٢، ٣، ٤، ٩، ١٠ و٢٠٢٣/٥/١١ اعتباراً من الساعة ٧.٠٠ ولغاية الساعة ١٦.٠٠ بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور يتخللها استعمال ذخيرة حيّة.