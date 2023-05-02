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لبنان

اخماد حريق داخل منشرة في الكسليك (صور)

Lebanon 24
02-05-2023 | 01:53
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 أخمدت فرقُ الإطفاء في مركز الدّفاع المدنيّ في جونية، حريقاً إندلع فجر اليوم الثلثاء، داخل منشرة للأخشاب في الكسليك - كسروان.
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وقد اقتصرت الأضرار على المادّيات.
 
 
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