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لبنان

ميقاتي استقبل السفير القطري في السرايا

Lebanon 24
02-05-2023 | 02:38
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في السرايا، صباح اليوم.
 
وتمّ خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
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