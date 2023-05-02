ميقاتي استقبل السفير القطري في السرايا

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في السرايا، صباح اليوم.

وتمّ خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.