توقيف سوريين بالقرب من مبنى الأمن العام في النبطية.. ماذا كانا يفعلان؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عند الساعة 5:30 من فجر اليوم، أوقفت دورية من أمن عام النبطية السوريين عمران الخطيب وأحمد الملحم.



وكانا يلتقطان صوراً فوتوغرافية بالقرب من مركز الأمن العام.

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