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لبنان

توقيف سوريين بالقرب من مبنى الأمن العام في النبطية.. ماذا كانا يفعلان؟

Lebanon 24
02-05-2023 | 02:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عند الساعة 5:30 من فجر اليوم، أوقفت دورية من أمن عام النبطية السوريين عمران الخطيب وأحمد الملحم.

 وكانا يلتقطان صوراً فوتوغرافية بالقرب من مركز الأمن العام.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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