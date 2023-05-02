فجر اليوم... سرقة 4 إطارات من سيارة في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أقدموا فجر اليوم على سرقة 4 إطارات لمركبة من نوع مرسيدس 300 في منطقة البقيعة- عكار بالقرب من مركز الامن العام والجمارك اللبنانية في منطقة وادي خالد الحدودية.

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