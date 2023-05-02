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لبنان
فجر اليوم... سرقة 4 إطارات من سيارة في عكار
Lebanon 24
02-05-2023
|
02:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أقدموا فجر اليوم على سرقة 4 إطارات لمركبة من نوع مرسيدس 300 في منطقة البقيعة- عكار بالقرب من مركز الامن العام والجمارك اللبنانية في منطقة وادي خالد الحدودية.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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