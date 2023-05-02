"الخارجية" تثمّن دور المملكة العربية السعودية.. إليكم هذا البيان

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:"تثمن وزارة الخارجية والمغتربين عالياً دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى".وأضاف البيان: "كذلك تدعم وتقدر الوزارة المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية الهادفة للوصول الى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين كافة المكونات اليمنية بما يحقق الاستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام".