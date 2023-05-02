بعد أخذ ورد.. "الجمارك" تتخذُ هذه الخطوة

علِم "لبنان24" أنّ إدارة الجمارك أقرّت مؤخراً نتائج الإختبارات الداخلية التي أجريت لنحو 390 موظفاً بهدف دمجهم بما يُعرف بـ"الجهاز الإداري" للمديرية.

داخل الجمارك.. إجراء إداريّ يولّد أزمة ومعلومات تكشف حقيقته). ويأتي إقرار النتائج بعد سلسلة من الأخذ والرد التي شهدها الملف الذي تم إلباسه ثوباً طائفياً، علماً أن الذين تقدموا لهذه الإختبارات كانوا من العناصر الذين استوفوا الشروط المطلوبة لإدخالهم إلى "الجهاز الإداري". (للإطلاع على تفاصيل الملف.. إقرأ في لبنان24:).

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ووفقاً للمصادر، فقد ترك قرار إدارة الجمارك بشأن الإمتحانات إرتياحاً كبيراً في أوساط الموظفين إذ تم اعتبار الأمر خطوة في سبيل إنصافهم وإعطائهم حقوقهم.