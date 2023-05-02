بعد الأمطار… استعدّوا للطقس الحار!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، مشمسا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، تنشط الرياح بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية فتصل لحدود ال55 كلم/س وتنخفض نسبة الرطوبة.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الأربعاء، حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي تؤدي الى انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر ايار يومي الخميس والجمعة، ومن ثم تعود لتنخفض اعتبارا من يوم السبت تحت تأثير كتل هوائية باردة ورطبة فيتحول الطقس تدريجيا الى متقلب مع أمطار متفرقة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل .الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، تنشط الرياح بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية فتصل لحدود ال55 كلم/س وتنخفض نسبة الرطوبة.الخميس: مشمس اجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار مع انخفاض اضافي في نسبة الرطوبة، أما الرياح فستكون ناشطة ومحملة بالغبار بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية فتصل تقريبا الى 60كلم/س .الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة ، أما الرياح فتبقى ناشطة ومحملة ببعض الغبار.-الحرارة على االساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س-الانقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و74 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,49-ساعة غروب الشمس: 19,22