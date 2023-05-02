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لبنان

الراعي يلتقي بو صعب

Lebanon 24
02-05-2023 | 04:28
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يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.
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البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يستقبل في هذه الاثناء في بكركي نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب
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