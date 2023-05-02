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لبنان

" تجدد" تلتقي بو صعب وسكاف للبحث في آخر تطورات الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
02-05-2023 | 04:30
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ستلتقي كتلة" تجدد" نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مقرها في سن الفيل الساعة 2 من بعد ظهر اليوم،  كما أن الكتلة ستلتقي النائب غسان سكاف عند الساعة الثالثة بعد الظهر للبحث في آخر تطورات الاستحقاق الرئاسي وسبل حل هذه الأزمة. (الوكالة الوطنية)
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