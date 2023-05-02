هل سيتم تعديل سعر الدولار المصرفي إلى 35 ألف ليرة؟

Advertisement

عاد الحديث مُجدداً عن ان مصرف لبنان سيتخذ قرارا برفع سعر صرف الدولار المصرفي المعتمد حاليا بـ15 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة وذلك لتخفيف الغبن الحاصل على المودعين وذلك بعدما خسرت الودائع 85 % من قيمتها.وذكرت مصادر مصرفية مطلعة ان موضوع رفع الدولار المصرفي هو موضع بحث في المجلس المركزي في مصرف لبنان انطلاقا من مدى تأثيره في الوضع النقدي وحجم التضخم وامكان مصرف لبنان تأمين السيولة المطلوبة لهذا التدبير مع امكانية تحديد سقف السحوبات كي يكون متوازيا بين الطلب والسحب. فهل هناك امكانية لزيادة سعر الدولار المصرفي الى 35 ألف ليرة قريباً؟في هذا الإطار، يؤكد خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" انه "لن يتم رفع الدولار المصرفي، لأن الفجوة المالية ستكبر أكثر فأكثر، وقد تم من خلال القرار 165 الصادر عن مصرف لبنان استحداث مقصات جديدة للتداول بالليرة اللبنانية وبالفريش الدولار وطلب من المصارف ان تفتح حسابات "فريش" وان تعطي شيكات وبطاقات على الحسابات الجديدة".واشار إلى ان " القرار 165 الذي صدر مؤخرا "جمد" نسبياً موضوع التعامل مع الأرصدة السابقة".وحذر من انه "في حال تم رفع الدولار المصرفي إلى 35 ألف ليرة سيزداد حجم السيولة في السوق وبالتالي فان المصارف قد تذهب باتجاه فرض قيود قاسية على الحسابات، الا إذا أراد مصرف لبنان شراء اللولار وتحويله إلى دولار وهذه العملية لديها حسابات دقيقة تؤثر على الكتلة النقدية وعلى "الفريش" وعلى السيولة بسوق التداول".وتابع الخبير الاقتصادي: "اعتقد انه في حال اتخذ هذا القرار فسيبدأ تنفيذه اعتباراً من شهر تموز وما بعد وليس الآن في حال استقر وضع السيولة "بالفريش دولار" وعاد مصرف لبنان الى الاستحصال على دولارات وعزز احتياطه حينها يصبح الأمر ممكنا".