منذر المرعبي خلال تكريمه في طرابلس: أملنا كبير بوزير الاعلام للنهوض بتلفزيون لبنان

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كرمت "مؤسسة السوسن العالمية" الزميل منذر المرعبي، معد ومقدم برنامج "مرايا الشمال" في تلفزيون لبنان، في حفل اقيم في منتجع "الميرامار" في طرابلس، حضره حشد من الشخصيات.وألقت مديرة المؤسسة الاعلامية سوسن السيد كلمة، نوهت فيها بدور الزميل منذر المرعبي "الذي قدم الشمال بأبهى الصور البراقة من خلال تحقيقات ميدانية عن عادات وتقاليد وقيم اهل الشمال، فضلا عن اعطائه مساحة للانشطة الثقافية والبيئية والتربوية والاكاديمية والاجتماعية".واضافت: "المرعبي حالة اعلامية تشكل طاقة ايجابية حاضرا ناضرا بكل المناسبات، انطلق من عصامية وارادة صلبة وحب لوطنه ومهنته، فعمل بالاعلام كرسالة، بحرفية مهنية بارزة ورقي".وتابعت: "على الرغم من تعدد الشاشات ومواقع التواصل والسوشيل ميديا، الا انه حجز لبرنامجه الشهير "مرايا الشمال" عبر شاشة تلفزيون لبنان مكانة هامة، احبها من في داخل الوطن والمغتربات".بدوره، رد المرعبي بكلمة شكر فيها للسيد هذه اللفتة الكريمة، منوها ب "دورها الفعال لبنانيا وعالميا". وقال: "هذا التكريم هو لشاشة الوطن، التي كانت وستبقى رغم كل الظروف، السباقة في مد جسور المحبة والتواصل والعيش الواحد بين جميع ابناء الوطن، واعطت المساحات الاعلامية للمناطق وللشمال".واضاف: "نحن نعول كثيرا على دور وزير الاعلام المهندس زياد المكاري، الذي يبذل الجهود الكبيرة للنهوض بالتلفزيون، وهو المؤمن بدوره على الصعيد الوطني الجامع من أجل شاشة تنطق بالحق وترسخ القيم الانسانية، وتسهم في النهوض بالوطن".وشكر المرعبي للاداريين والزملاء في تلفزيون لبنان كافة على التشجيع. كما شكر مصور البرنامج امين سليمان ومخرج ومنفذ البرنامج ريمون كميد.بعد ذلك، قدمت الزميلة السيد برفقة عدد من الزملاء الاعلاميين درعا تقديرية للمرعبي.