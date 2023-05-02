Advertisement

لبنان

لبنان في الطليعة.. إليكم قائمة بأعداد اللاجئين في الدول العربية

Lebanon 24
02-05-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1062581-638186257646020321.jpg
Doc-P-1062581-638186257646020321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط بروز الحديث بقوة عن وضع النازحين السوريين في لبنان وتأثير وجودهم على الإقتصاد، كثرت التقارير بشأن أعداد النازحين في العديد من الدول العربية لاسيما وسط حديثٍ جدي باتجاه تأمين عودتهم إلى بلادهم.
Advertisement
 
ويوم أمس، عُقد اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان لوزراء خارجية الأردن، السعودية، العراق، مصر، وسوريا، وقد ناقش الحاضرون بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تأكيدهم على ضرورة العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم باعتبار هذا الأمر "أولوية قصوى". 
 
وفي الواقع، فإن مختلف الدول العربية وفي طليعتها لبنان، تعاني من آثار اللجوء، وتكشفُ آخر الإحصائيات عن أرقام النازحين واللاجئين في بعض تلك الدول، وهي على النحو التالي:
 
1- لبنان: 

- 830 ألف لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة (هناك نحو أكثر من 2 مليون فعلياً)

- 479 ألفاً و 537 لاجئاً فلسطينياً مسجلاً لدى الأمم المتحدة

2- الأردن:

 - 660 ألفاً و 646 لاجئاً سوريا مسجلاً.

- 2 مليون و 307 آلاف و 11 لاجئاً فلسطينياً مسجلاً

3- العراق:

نحو 248 ألف لاجئ معظمهم من السوريين

4- مصر:

9 ملايين مهاجر ولاجئ منهم 5 ملايين سوداني (إحصاءات غير رسمية)

5- تونس:
 
أكثر من 9 آلاف لاجئ مُسجل

6- الجزائر:
 
نحو 6100 لاجئ مسجل

7- المغرب:
 
18877 لاجئاً - 5574 لائجاً سورياً - 1168 لاجئاً من أفريقيا الوسطى.

9- موريتانيا:
 
69598 لاجئاً وطالب لجوء.

(سبوتنيك)
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2023-05-02
16:00 | 2023-05-02
15:39 | 2023-05-02
15:22 | 2023-05-02
14:56 | 2023-05-02
14:21 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website