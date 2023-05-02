بو صعب من بكركي: زيارتي استكشافية ولم نصل بعد الى مرحلة الأسماء

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي اكد بعد اللقاء ان "الزيارة استكشافية"، مبديا أسفه "لأن المسؤولين الذين يتعاطون في الملف الرئاسي غير مهتمين بعامل الوقت"، معتبرا اننا "لم نصل بعد الى مرحلة الاسماء لأن الافرقاء وانطلاقا من مبادرة البطريرك لم يتوصلوا الى اسم مشترك يطرح للرئاسة"، واكد ان "الامور يجب ان تبدأ بالحوار".واشار الى ان "أزمتنا أكبر وأعمق من اسم رئيس إنما عدم استعداد أي من الأفرقاء للتحاور مع الآخر" .واستقبل البطريرك الراعي أيضا وفدا من "مستقلون من اجل لبنان".