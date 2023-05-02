أُصيبت بجروحٍ خطيرة... إمرأة تسقط عن دراجة ناريّة في هذه البلدة

سقطت إمرأة سورية عن دراجة نارية، عندما كانت برفقة زوجها في بلدة الحوش، شرق مدينة صور.

وقد أُصيبت بجروحٍ خطيرة، وعملت فرق الاسعاف على نقلها الى مستشفى الإيطالي.