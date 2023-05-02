Advertisement

لبنان

أُصيبت بجروحٍ خطيرة... إمرأة تسقط عن دراجة ناريّة في هذه البلدة

Lebanon 24
02-05-2023 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1062600-638186289584416229.jpg
Doc-P-1062600-638186289584416229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقطت إمرأة سورية عن دراجة نارية، عندما كانت برفقة زوجها في بلدة الحوش، شرق مدينة صور.
 
 
وقد أُصيبت بجروحٍ خطيرة، وعملت فرق الاسعاف على نقلها الى مستشفى الإيطالي.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الشاب اللبنانيّ حسن تُوفي في حادث سير مروّع في نيجيريا
lebanon 24
02/05/2023 18:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كدمات قوية في الرأس.. فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع
lebanon 24
02/05/2023 18:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة جديدة على طرقات لبنان... زياد تُوفي في حادث سير مروّع
lebanon 24
02/05/2023 18:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع في هذه المنطقة.. شاحنة مياه اجتاحت السيارات وإحداها تضررت بالكامل (صور)
lebanon 24
02/05/2023 18:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

الحوش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-05-02
11:12 | 2023-05-02
10:55 | 2023-05-02
10:52 | 2023-05-02
10:38 | 2023-05-02
10:32 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website