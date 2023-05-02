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لبنان

إصابة إمرأة حامل... هذا ما حصل معها على طريق عام بر الياس

Lebanon 24
02-05-2023 | 06:13
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عمل فريق من مركز جهاز الطوارئ والإغاثة في البقاع الأوسط على إسعاف امرأة حامل أُصيبت جراء إنقلاب سيارتها على طريق عام برالياس، وتمّ نقلها الى مستشفى تعنايل.
 
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