إصابة إمرأة حامل... هذا ما حصل معها على طريق عام بر الياس

عمل فريق من مركز جهاز الطوارئ والإغاثة في البقاع الأوسط على إسعاف امرأة حامل أُصيبت جراء إنقلاب سيارتها على طريق عام برالياس، وتمّ نقلها الى مستشفى تعنايل.

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