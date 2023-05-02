"القومي": استشهاد خضر عدنان دليل جديد على سياسة القتل المعتمدة من العدو

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اعتبر الحزب السوري القومي الإجتماعي، في بيان، "أن استشهاد الأسير خضر عدنان في معتقلات العدو الصهيوني، دليل إضافي جديد على سياسة القتل الممنهجة التي يعتمدها العدو في حق أبناء شعبنا في فلسطين، لا سيما في حق الأسرى الذين يتعرضون لشتى صنوف التعذيب".وأشار البيان إلى "أن الشهيد عدنان أثبت طوال سنوات من الجهاد المستمر، صلابة في المواجهة. وهذه دأب كل أبناء شعبنا الذين يقاومون الإحتلال، في سبيل تحرير فلسطين كل فلسطين وزوال الغاصب عن أرضنا".وأكد "القومي" إننا "أمة تفخر بجراحها لأنها جراح مناضلين أعزاء، ولم تكن يوما جراح أذلاء. وإننا نزداد عزا بالشهداء الذين هم طليعة انتصاراتنا".وختم البيان:"التحية للشهيد البطل، والعهد له ولكل الشهداء، أن نبقى مع حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين التي ينتمي اليها الشهيد، ومع كل فصائل وقوى المقاومة على نهج المقاومة حتى إنجاز التحرير وبلوغ النصر الأكيد".