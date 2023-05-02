اختيار منصّة الحفر في الرّقعة رقم 9.. هذا ما أعلنته شركة "توتال إنيرجيز"

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اعلنت "توتال إنيرجيز" في بيان انه" وفقًا للجدول الزمني المُعلن، وقّعت بالتوافق مع شريكتيْها "إيني" "وقطر للطاقة" عقدًا ثابتاً مع Transocean لإستخدام منصّة الحفر التي ستقوم بحفر بئر إستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في العام 2023".وقالت:" مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسيّة جديدة في التحضير للعمليّات. سوف تبحر منصّة الحفر "Transocean Barents" نحو لبنان، عند إنتهاء عمليّاتها الحاليّة في بحر الشمال البريطاني".