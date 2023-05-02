Advertisement

لبنان

بلدية تفرض اجراءات متشددة على النازحين السوريين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-05-2023 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1062637-638186337825301129.jpg
Doc-P-1062637-638186337825301129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس بلدية مجدليون شرق مدينة صيدا بطرس صليبا في بيان، تنفيذ سلسلة إجراءات لتنظيم وجود النازحين السوريين في البلدة"، وطالبهم ب"التزام مضمون البنود الخمسة التالية:

1- على كل مستأجر او مقيم من الرعايا السوريين ان يتقدم من البلدية بأوراقه الثبوتية خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ البيان الراهن وتسجيل عقود الايجار في البلدية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
Advertisement

2- عدم توقيع مالكي الشقق والعقارات ضمن النطاق البلدي اي عقد ايجار جديد من تاريخه قبل اعلام البلدية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة  القانونية وذلك من اجل التعاون للتثبت من صحة وقانونية اوارق المستأجر.

3- يجب على كل مالك سيارة او دراجة نارية من الرعايا السوريين تقديم اوراقه التي تثبت ملكيته لاي آلية مشار اليها في الفقرة نفسها وفقا للاصول.

4- يمنع  منعا باتا استعمال الدراجات النارية بين السابعة مساء والسادسة  صباحا تحت طائلة المسؤولية.

5- تمنع التجمعات على الطرقات وبين الابنية السكنية خاصة بعد السابعة مساء".

وختم، مؤكدا ان "كل مخالفة للبنود الخمسة المشار اليها اعلاه، تعرض المخالف للملاحقة القانونية، كما ان البلدية سوف تتخذ كل الاجراءات اللازمة، ومنها اطلاع الاجهزة الامنية على هوية كل مخالف لاجراء المقتضى القانوني بحقه".


المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-05-02
11:12 | 2023-05-02
10:55 | 2023-05-02
10:52 | 2023-05-02
10:38 | 2023-05-02
10:32 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website