بلدية تفرض اجراءات متشددة على النازحين السوريين.. اليكم التفاصيل

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أعلن رئيس بلدية مجدليون شرق مدينة صيدا بطرس صليبا في بيان، تنفيذ سلسلة إجراءات لتنظيم وجود النازحين السوريين في البلدة"، وطالبهم ب"التزام مضمون البنود الخمسة التالية:1- على كل مستأجر او مقيم من الرعايا السوريين ان يتقدم من البلدية بأوراقه الثبوتية خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ البيان الراهن وتسجيل عقود الايجار في البلدية تحت طائلة الملاحقة القانونية.2- عدم توقيع مالكي الشقق والعقارات ضمن النطاق البلدي اي عقد ايجار جديد من تاريخه قبل اعلام البلدية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية وذلك من اجل التعاون للتثبت من صحة وقانونية اوارق المستأجر.3- يجب على كل مالك سيارة او دراجة نارية من الرعايا السوريين تقديم اوراقه التي تثبت ملكيته لاي آلية مشار اليها في الفقرة نفسها وفقا للاصول.4- يمنع منعا باتا استعمال الدراجات النارية بين السابعة مساء والسادسة صباحا تحت طائلة المسؤولية.5- تمنع التجمعات على الطرقات وبين الابنية السكنية خاصة بعد السابعة مساء".وختم، مؤكدا ان "كل مخالفة للبنود الخمسة المشار اليها اعلاه، تعرض المخالف للملاحقة القانونية، كما ان البلدية سوف تتخذ كل الاجراءات اللازمة، ومنها اطلاع الاجهزة الامنية على هوية كل مخالف لاجراء المقتضى القانوني بحقه".