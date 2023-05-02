هل عادت أرقام كورونا الى الارتفاع في لبنان؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته اليوم عن يومي 29 نيسان و1 ايار، تسجيل 124 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1236803، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".