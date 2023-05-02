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لبنان

هل عادت أرقام كورونا الى الارتفاع في لبنان؟

Lebanon 24
02-05-2023 | 07:30
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته  اليوم عن يومي 29 نيسان و1 ايار، تسجيل 124 إصابة جديدة  بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1236803، كما تم تسجيل حالة وفاة  واحدة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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