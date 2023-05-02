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لبنان

قطع طريق واحتجاج وتضارب بين السائقين.. ماذا يحصل في شوارع بيروت؟

Lebanon 24
02-05-2023 | 09:23
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ينفذ "تجمع السائقين العموميين في كل لبنان" وقفة في ساحة رياض الصلح في بيروت، احتجاجا على ما وصفوه "استمرار الفوضى في هذا القطاع وتردي الاوضاع المعيشية". وطالبوا المسؤولين المعنيين بملاحقة المتعدين على المهنة في قطاع النقل وأصحاب اللوحات المزورة وأصحاب الدراجات الذين يعملون على نقل الركاب، الامر الذي يؤثر على لقمة عيش عائلات السائقين كما ووقف السائقين السوريين عن العمل في هذا القطاع ، وملاحقة العاملين عبر "المنصات".
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وأوضح هؤلاء انه "ليست المرة الاولى التي يتحركون فيها، لكن من دون جدوى"، ولوحوا بتصعيد تحركهم واقفال الطرق، في حال لم يستجب للمطالب.
 
ولاحقا أفادت "الوكالة الوطنية" أنّ السائقين وسعوا ساحة تحركهم وقطعوا الطريق امام بيت الكتائب المركزي.
 
كما أفادت مراسلة "لبنان 24" عن قطع طريق الحمرا من قبل السائقين المحتجين.
 
وفي وقت لاحق انضم مزيد من السائقين برفة زملائهم المعتصمين امام محطة شارل الحلو، تأكيدا على عدم التراجع عن اقفال الطريق ووقف التحرك.
 
ولكن حصل توتر في الاجواء اثر محاولة عدد من السائقين السماح لسيارة عالقة في داخلها حالة انسانية بالمرور، ما دفع بباقي السيارات الى محاولة المرور فتوتر الوضع
وحصل تضارب بين السائقين أنفسهم.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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