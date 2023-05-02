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لبنان

بري استقبل السفيرة الاميركية وعرض الاوضاع الامنية مع البيسري

Lebanon 24
02-05-2023 | 08:18
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الاميركية دوروثي شيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية .

كما استقبل رئيس المجلس وفدا من منظمة "فيفتي فيفتي" والتحالف المدني للكوتا النسائية.  
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وسلم الوفد رئيس المجلس إقتراح القانون الرامي الى تحقيق المناصفة الجندرية في المجالس البلدية من خلال تعديل بعض مواد القانون رقم 665 تاريخ 29 كانون الاول 1997 من خلال تعديلات على بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين .

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الامنية منها .

على صعيد آخر تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري المزيد  من برقيات التهنئة بعيد الفطر ، وفي هذا الاطار تلقى برقية من رئيس جمهورية إريتريا أسياس أفورقي ، ومن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف ، رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي .

 كما تلقى الرئيس بري رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني شكره فيها على التعزية بضحايا التفجير الإرهابي الذي إستهدف المصلين في أحد مساجد مدينة بيشاور .

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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