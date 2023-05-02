بيان عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد... ماذا جاء فيه؟

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

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لحسن سير الادارة العامة وخدمةً للمواطنين، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة، مواعيد استقبال المعاملات في مصلحة حماية الملكية الفكرية،ابتداء من نهار الثلاثاء القادم الواقع فيه ٩ ايار ٢٠٢٣، كالتالي:يوم الثلاثاء: معاملات تسجيل براءة الاختراع والاثر الادبي والنموذج الصناعي.يوم الاربعاء: معاملات تسجيل علامات تجارية عبر البوابة الالكترونية.يوم الخميس: استقبال المواطنين للمراجعات.