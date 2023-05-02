بشأن وفاة أحد الموقوفين... ماذا أعلنت أمن الدولة؟

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:



"عطفاً على قرار المحكمة العسكريّة، القاضي ببدء جلسات المحاكمة في قضيّة وفاة أحد الموقوفين في مركز بنت جبيل، يوضع الضّابط والعناصر موضوع التحقيق في ديوان المدير العامّ لحين انتهاء المحاكمات، ويوضع أيضاً الضّابط والعناصر موضوع التحقيق في قضيّة فرار أحد السّجناء من مديريّة بيروت في ديوان المدير العام، لحين انتهاء التحقيقات وجلاء ملابسات القضيّة".

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