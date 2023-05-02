Advertisement

لبنان

وزير الزراعة وقع إتفاق تعاون مع جمعية "كشافة الرسالة"

Lebanon 24
02-05-2023 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1062674-638186411601126999.png
Doc-P-1062674-638186411601126999.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت وزارة الزراعة ممثلة بوزيرها في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن مذكرة تعاون مع جمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" ممثلة بنائب قائدها العام السيد قاسم عبيد.

وبحسب بيان الوزراة يأتي ذلك "لإعتبار وزارة الزراعة ان التعاون والتنسيق بينها وبين الجمعيات يؤدي الى التكامل، مما يحتم ضرورة التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لتطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الثروة الحرجية وتثقيف المواطنين زراعياً. ولأن كشافة الرسالة الإسلامية جمعية رائدة في العمل التنموي المجتمعي في لبنان، اضافة الى انتشار افواجها الكشفية في مختلف المناطق اللبنانية، وتسعى الى خدمة المجتمع اللبناني ومواطنيه وبناء الشراكات الإستراتيجية والتشبيك مع الوزرات المعنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ أهدافها. وذلك تحقيقاً لمبدأ التعاون بين السلطات العامة والمحلية والمواطنين على كل المستويات ودعماً للتنسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة من القطاع الخاص والمجتمع المحلي والجمعيات والهيئات العامة على تنمية وتطوير المجتمع اللبناني والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-05-02
11:12 | 2023-05-02
10:55 | 2023-05-02
10:52 | 2023-05-02
10:38 | 2023-05-02
10:32 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website