وزير الزراعة وقع إتفاق تعاون مع جمعية "كشافة الرسالة"

وقعت وزارة الزراعة ممثلة بوزيرها في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن مذكرة تعاون مع جمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" ممثلة بنائب قائدها العام السيد قاسم عبيد.



وبحسب بيان الوزراة يأتي ذلك "لإعتبار وزارة الزراعة ان التعاون والتنسيق بينها وبين الجمعيات يؤدي الى التكامل، مما يحتم ضرورة التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لتطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الثروة الحرجية وتثقيف المواطنين زراعياً. ولأن كشافة الرسالة الإسلامية جمعية رائدة في العمل التنموي المجتمعي في لبنان، اضافة الى انتشار افواجها الكشفية في مختلف المناطق اللبنانية، وتسعى الى خدمة المجتمع اللبناني ومواطنيه وبناء الشراكات الإستراتيجية والتشبيك مع الوزرات المعنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ أهدافها. وذلك تحقيقاً لمبدأ التعاون بين السلطات العامة والمحلية والمواطنين على كل المستويات ودعماً للتنسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة من القطاع الخاص والمجتمع المحلي والجمعيات والهيئات العامة على تنمية وتطوير المجتمع اللبناني والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة".

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